Auxílio Taxista: benefício foi pago no último sábado (19); veja como sacar

Foi depositada neste último sábado, 19 de novembro, a 5ª parcela do Auxílio Taxista do ano de 2022. O benefício, criado em julho deste ano, tem como objetivo diminuir os impactos causados pelo alto preço dos combustíveis derivados do petróleo.

Com previsão de pagamentos até o fim do ano, os taxistas beneficiados não precisavam enviar nenhum documento para receber o auxílio. A lista com os profissionais foi enviada pelas prefeituras e a análise do documento foi feita pelo Dataprev, que avalia quais profissionais estavam aptos a receber.

Como sacar o Auxílio Taxista?

O benefício foi depositado em uma conta poupança social digital em nome do trabalhador. Para ter acesso aos R$ 1 mil, o beneficiário deve baixar o aplicativo Caixa Tem. Através dele, é possível realizar o pagamento de boletos e contas, além da transferência entre contas bancárias e pelo Pix. É possível também sacar os valores nos terminais de autoatendimento e em casas lotéricas.

O prazo para sacar o montante é de 90 dias. Após o período, a quantia será recolhida pelo Tesouro Nacional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)