Auxílio Taxista: confira o calendário restante e o valor do benefício

O Auxílio Taxista foi criado a partir da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), em julho de 2022, com o objetivo de diminuir os impactos causados pelo alto preço dos combustíveis derivados de petróleo. Com seis parcelas, pagas entre os meses de agosto e dezembro, o benefício não tem previsão de renovação para 2023.

Em novembro, quase 300 mil profissionais receberam o auxílio, no valor de R$ 1 mil. O benefício ainda será pago uma vez este ano, no mês de dezembro. Diferente de outros benefícios, os motoristas não precisaram enviar nenhum tipo de documento, ficando a cargo das prefeituras a expedição da lista de motoristas cadastrados.

Calendário do Auxílio Taxista

Com apenas uma parcela restante, as prefeituras e o Distrito Federal tiveram até a última segunda-feira (28), para enviar a lista com os motoristas cadastrados, cabendo a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) a análise dos dados para verificar os motoristas aptos a receberem o benefício.

A última parcela prevista do Auxílio Taxista será paga no dia 10 de dezembro. A equipe de transição de Lula, presidente eleito para 2023, não deu indicativos de que o benefício será renovado em 2023. Os motoristas receberão o benefício em uma conta poupança social digital, que poderá ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)