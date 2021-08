Aumenta para 16 o número de contaminados com a ‘doença da urina preta’ no município vizinho ao Pará

A 'doença da urina preta' não para de fazer mais vítimas. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), subiu para 16 o número de pessoas suspeitas de contrair a rabdomiólise, síndrome associada à doença de Haff, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. As informações são do G1 Amazonas.

Nesta quinta-feira (26), serão enviadas equipes técnicas para monitorar o possível surto da patologia na região. Segundo os familiares dos pacientes, os primeiros sintomas surgiram após a ingestão de peixe pelas vítimas.

Dos 16 casos notificados, até o momento 13 estão internados no hospital, como informou a FVS. São 11 homens e cinco mulheres, sendo dez dentro de quatro famílias. Há 12 adultos entre as idades de 30 a 63 anos, e quatro crianças entre três a 12 anos.

Em entrevista ao G1, a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/FVS-RCP), Liane Souza, explicou que as crianças estão clinicamente bem, porém, os adultos seguem com dificuldade para andar.