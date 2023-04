Aulas são retomadas na creche de Blumenau que foi alvo de ataque que matou quatro crianças

Após o ataque que matou quatro crianças com idades entre quatro e sete anos e deixou outras cinco feridas, o Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, abriu novamente suas portas para os estudantes e retomou as aulas nesta segunda-feira (17). Nos stories do Instagram, a escola publicou as primeiras imagens desse retorno após a tragédia. Uma decoração especial foi montada para receber os alunos, que foram ainda recepcionados por personagens infantis.

Na manhã de 5 de abril deste ano, um homem pulou o muro da escola e partiu para cima das crianças com uma machadinha. Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Pabst da Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Toldo, de 7 anos, e Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos, perderam a vida no ataque.

A justiça decretou a prisão preventiva do assassino do dia 6 de abril, determinando que ele fique por tempo indeterminado na cadeia.

Desde a tragédia, pais, professores e moradores da cidade realizaram um mutirão de reforma da área externa e interna da creche. O muro foi levantado e a fachada da unidade foi modificada.

As aulas das 128 unidades da rede municipal da cidade também foram retomadas nesta segunda, com vigilantes, sendo 500 deles armados. Em Blumenau, também estão sendo implementadas outras medidas de segurança, como o botão do pânico.

No Estado, todas as escolas da rede estadual terão ao menos um policial armado.