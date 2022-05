Atraso de carona provoca briga e viraliza nas redes; veja

Nesta terça-feira (03/05), em Belo Horizonte, um grupo de caronas da região teve um dia bastante agitado. O que parecia ser mais uma tarde comum, logo se transformou em briga entre os integrantes e viralizou nas redes sociais. A confusão que iniciou pelo Whatsapp, logo foi divulgada e repercutiu no Brasil. Saiba mais:

A confusão foi compartilhada por uma pessoa que participa do grupo mas não estava envolvida na confusão. Isadora, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), publicou no twitter conversas do grupo ‘Caronas UFMG, Raja e Barão’, que une ‘caroneiros’ e motoristas que fazem o trajeto da universidade para a Avenida Raja Gabaglia e Avenida Barão Homem de Melo.

VEJA MAIS

Na imagem, a integrante Júlia oferece carona e, em resposta, outra participante, Paloma, diz que é preciso ter empatia com os outros e não deixá-los para trás caso atrasem. “Não há necessidade de fazer um 'castigo' para os outros", escreveu.

Paloma estava defendendo a amiga Natália, que se atrasou em dois minutos e foi deixada para trás. Em defesa, Julia contou que não tinha como ficar muito tempo com o carro parado na avenida movimentada por risco de acidente e até mandou, no grupo, um print da conversa particular com Natália em que a caroneira diz “se tiver problema, pode ir”.

Até esta sexta-feira (06/05) a publicação já contava com mais de 80 mil curtidas e mais de 9 mil comentários. A confusão dividiu opiniões, inclusive, de Isadora, que fez a publicação. “Agora, quem oferece carona é obrigado a chegar atrasado porque um caroneiro tá enrolando muito?”, pontuou.

Veja as conversas

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)