WhatsApp web vira alvo de meme após lentidão da nova atualização: 'dá pra passar um café esperando'

Na última segunda-feira (25), o WhatsApp Web fez uma série de atualizações para incorporar a conexão simultânea e consertar erros dos últimos upgrades. Apesar de ter um bom intuito, a plataforma foi alvo de muitas reclamações dos usuários, que se queixaram de vários bugs, entre eles o "download eterno" e a lentidão no carregamento do histórico de mensagens. Como o brasileiro adora rir dos seus problemas, as falhas acabaram virando meme no Twitter e divertiram os usuários da rede social.

Em nota, o WhatsApp informou que já está ciente dos problemas e que trabalha para que o aplicativo volte para o seu funcionamento normal. Porém, vale ressaltar que em certas ocasições, os bugs podem ser encontrados devido uma falha na conexão de internet ou por alguma função ativada dentro da própria plataforma, por isso, é importante conferir as configurações ou reiniciar o aplicativo.

Confira os memes

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)