Assessor de Marçal presta depoimento e deixa delegacia após agredir marqueteiro de Nunes em debate

O assessor e videomaker Nahuel Medina, integrante da equipe de campanha de Pablo Marçal, prestou depoimento na madrugada desta terça-feira (24) no 16º Distrito Policial, localizado na zona sul de São Paulo, após agredir com um soco o marqueteiro Duda Lima, da equipe do prefeito Ricardo Nunes. O incidente ocorreu durante um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pelo Flow News na noite de segunda-feira (23).

A confusão teve início quando o candidato Pablo Marçal foi expulso do debate por desrespeitar as regras do evento. O mediador Carlos Tramontina advertiu Marçal por três vezes antes de sua eliminação. O ponto culminante foi quando Marçal afirmou que iria "prender o prefeito Ricardo Nunes", contrariando as regras do debate. Logo após sua expulsão, câmeras foram cortadas, e o mediador informou sobre a agressão de Medina ao marqueteiro de Nunes.

De acordo com a CNN, Duda Lima sofreu um corte no supercílio após o soco, o que o levou a deixar o local sangrando. Ele foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde recebeu seis pontos no rosto.

Em seu depoimento à imprensa, Medina afirmou que agiu em resposta a insultos e provocações de Lima, que, segundo ele, tentava passar "códigos" ao prefeito durante o debate. "Eu fui começar a filmar, para mostrar isso, para mostrar como eles agem pelas costas, como eles criam toda essa narrativa e manipulam tudo", justificou. Além disso, o videomaker afirmou que foi fisicamente atacado por Lima, que teria segurado sua camisa com força, machucando-o no peito.

O advogado de Medina, Tassio Renam, declarou que seu cliente agiu em legítima defesa e que também pretende registrar uma queixa contra Lima por agressão. Ele ainda indicou que há um vídeo no Instagram de Pablo Marçal que comprova a agressão sofrida por Medina, onde, supostamente, Lima teria tirado o celular de sua mão e o ferido.

Por outro lado, o advogado de Duda Lima, Daniel Bialski, entrou com um pedido de medida protetiva contra Medina, o que, se concedido pela Justiça, impedirá que o assessor esteja presente nos mesmos eventos que o marqueteiro, incluindo os próximos debates eleitorais.

Após prestar depoimento, Medina foi liberado e publicou nas redes sociais uma foto de sua mão, alegando: "Eu só me defendi instintivamente".

