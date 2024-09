Acusações e xingamentos entre Datena, Marçal e Nunes marcam debate da Rede TV/Uol desta terça (17)

O debate RedeTV/Uol desta terça (17) se destacou por ser o primeiro após dois dias do episódio político que chocou o país: a agressão com uma cadeira do candidato José Luiz Datena (PSDB) contra o candidato Pablo Marçal (PRTB), ocorrida no último domingo (15) no debate da TV Cultura.

Herdando a tensão do fato político da semana, o debate desta manhã iniciou com xingamentos, gritarias e acusações entre os personagens mais falados de domingo até aqui - Datena e Pablo Marçal - e também envolveu desta vez o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB).

O que aconteceu?

No início do debate, Nunes e Marçal trocaram ataques. Ambos se acusaram sobre a relação deles com pessoas do PCC (Primeiro Comando da Capital), maior organização criminosa brasileira. Os dois candidatos gritaram e a jornalista mediadora do debate eleitoral, Amanda Klein, teve que interrompê-los e cortar o áudio.

Ainda com a repercussão após a cadeirada, Datena afirmou não bater “em covarde duas vezes” para Marçal. O apresentador disse não estar feliz com o episódio do último debate e se arrepender do ato, mas em tom agressivo ressaltou que juristas classificaram a agressão dele como “legítima defesa da honra.”

Mais uma vez, Marçal apostou na agressividade ao xingar com apelidos todos os demais candidatos. Ele se referiu ao prefeito Nunes como “bananinha”, chamou-o de “tchutchuca do PCC" e disse que “ele vai ser preso por causa das merendas.”

Nunes rebateu o ataque. Chamou Marçal de “condenado” e relembrou a condenação envolvendo golpes bancários digitais do influenciador. Afirmou, ainda, que o candidato do PRTB "saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele.”

Marçal seguiu nos ataques contra Nunes. Afirmou que a esposa do prefeito de São Paulo disse ser casada com “bandido” se referindo ao próprio marido.

O influenciador relembrou a publicação do jornalista Fábio Zanini na Folha de São Paulo. O colunista revelou, em 17 de abril de 2024, que a esposa de Nunes teria afirmado “sou casada com bandido e vou chamar o PCC" em uma discussão com vizinhos em 2014.

O atual prefeito ignorou a afirmação do influenciador digital. Nunes mudou de pauta e, mais uma vez, acusou Marçal de ter dado golpes bancários na internet anos atrás, relembrando os episódios judiciais da vida do coach.

Depois disso, Nunes pediu direito de resposta, o qual foi atendido. O emedebista chamou Marçal de “perigoso e dissimulado”, referindo-se à declaração sobre a esposa e afirmou ser mentira o episódio.