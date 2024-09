Marçal é expulso de debate e assessor agride marqueteiro de Nunes

Faltando apenas 40 segundos para o término do debate eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, promovido pelo Flow News, nesta segunda-feira (23), candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, foi expulso após dar início a uma série de provocações contra Ricardo Nunes (MDB), desrespeitando as regras estabelecidas pela produção. Por trás das câmeras, um de seus assessores, segundo relatos de testemunhas, discutiu com o marqueteiro de Nunes, Duda Lima, e acabou o atingindo com um soco na boca.

Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, após ser agredido com um soco no rosto por um assessor do candidato Pablo Marçal (PRTB) (Foto: Reprodução)

A confusão começou após Marçal ser severamente repreendido pelo mediador do debate, o jornalista Carlos Tramontina. Como último candidato a fazer suas considerações finais, Marçal utilizou o tempo para chamar Nunes de "bananinha", termo proibido pelas regras do debate, além de afirmar que o prefeito seria preso pela Polícia.

Mesmo após a reprimenda, Marçal insistiu nas provocações. O candidato foi alertado três vezes e, como estabelecido nas regras condicionais, na terceira advertência, o candidato seria eliminado, o microfone seria desligado, a cadeira removida e poderia haver intervenção de segurança. Com isso, Marçal acabou expulso.

Logo que deixou o púlpito, um grupo se aglomerou em torno de Marçal e um dos integrantes de sua equipe desferiu m soco no olho esquerdo do marqueteiro Durante o tumulto que se seguiu, um membro da equipe de Marçal agrediu o marqueteiro de Nunes, com um soco no rosto. Duda Lima sofreu um corte no supercílio e saiu sangrando do local.

Fala provocadora

A confusão começou quando Marçal afirmou que faria uma promessa de campanha: "Ele vai para a cadeira", referindo-se a Nunes. Carlos Tramontina o alertou, dizendo: “Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor aparentemente está aproveitando o último instante do debate para abaixar o nível.”

Mesmo após a advertência, Marçal repetiu: "Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problemas nas creches. Isso não é uma ofensa. Você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica." E foi alertado novamente.

No retorno do seu tempo de fala, o candidato do PRTB insistiu: "A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes. Essa é uma promessa de campanha por causa das merendas". Ao fim da fala, Marçal foi expulso do debate. Com isso, foi instaurada uma confusão e as câmeras foram cortadas.

Diante do tumulto, o acesso da imprensa ao segundo andar, onde fica o estúdio em que o debate estava sendo realizado, foi impedido. Assessores presentes afirmaram que Duda havia se ferido e que o assessor de Marçal recebeu voz de prisão.

Já o candidato Ricardo Nunes saiu do estúdio sem falar com a imprensa, assim como seu marqueteiro.