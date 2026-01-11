Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Arara acompanha ciclistas e encanta internautas

O momento aconteceu nesse sábado (10) e foi compartilhado por William Padilha em perfil no Instagram

Lívia Ximenes
fonte

A arara fez a "escolta" enquanto o grupo de ciclistas treinava em uma rodovia paulista (Reprodução / Instagram @wpadilha014)

Durante um passeio, uma arara passou a acompanhar um grupo de ciclistas em rodovia próxima a Guarapuã, distrito de Dois Córregos, em São Paulo (SP). William Padilha, um dos participantes, estava treinando com os amigos quando prestigiou a "escolta" inesperada. O momento aconteceu nesse sábado (10).

VEJA MAIS

image Últimas araras-azuis na natureza são diagnosticadas com vírus sem cura e letal
As aves repatriadas da Europa ao Brasil estão com circovírus, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A espécie é considerada em extinção

image Vídeo mostra momento do nascimento de filhotes de arara-azul em São Paulo
Os filhotes, fruto da união das araras Maria Clara e Francisco, nasceram em fevereiro, terão comemoração especial no próximo domingo (16/03)

image Arara-azul do Bosque Rodrigues Alves morre após quadro de pneumonia
A ave, conhecida como Duda, era o único exemplar do local desde 2010 e pertence à espécie ameaçada de extinção

William, em entrevista ao g1, contou que pedala há mais de nove anos e nunca viveu algo parecido. “Nem nos meus melhores sonhos achei que iria ver uma cena maravilhosa como essa”, falou. Natural de Jaú, no interior de SP, ele decidiu compartilhar o encontro com a arara em perfil no Instagram e já alcançou mais de 12,5 milhões de visualizações e 1,5 milhão de curtidas.

“Entre um pedal e outro, Deus nos lembra o quanto Sua criação é perfeita", escreveu William na legenda. Nos comentários, internautas demonstraram admiração com o ocorrido. “Nunca um vídeo feito com I.A [inteligência artificial] vai passar o sentimento que esse vídeo passou", escreveu um usuário. “Tremendo privilégio!!! Que vídeo sensacional, Deus é maravilhoso", disse outro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

arara

arara acompanha grupo de ciclistas
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Renovação automática CNH: entenda como funciona e para quem vale a nova medida

O Governo Federal, por meio do ministro dos Transportes, Renan Filho, oficializou a medida que renova automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação para os considerados “bons condutores”

09.01.26 14h34

BRASIL

Adolescente confessa tentativa de envenenamento por ter namoro proibido pelos pais

A menina de 17 anos assumiu que colocou veneno para ratos nas marmitas preparadas para a família. O caso aconteceu no município de Nova Serrana, em Minas Gerais

11.01.26 18h54

VIRALIZOU

Marido de influencer desaparece e surge casado com outra mulher na Europa; entenda o caso

Após mais de 10 anos de casamento, o companheiro de Maria Fernanda Magnani a deixou para viver com garota de programa com quem se relacionou entre 2022 e 2023, conforme relato da influenciadora

09.01.26 12h54

SERVIÇO

Ônibus 'Geladão Domingueira' terá rota especial no aniversário de Belém; veja horários e trajeto

Transporte gratuito será disponibilizado neste domingo durante a Domingueira no Portal da Amazônia

05.01.26 23h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda