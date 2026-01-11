Arara acompanha ciclistas e encanta internautas

Durante um passeio, uma arara passou a acompanhar um grupo de ciclistas em rodovia próxima a Guarapuã, distrito de Dois Córregos, em São Paulo (SP). William Padilha, um dos participantes, estava treinando com os amigos quando prestigiou a "escolta" inesperada. O momento aconteceu nesse sábado (10).

VEJA MAIS

William, em entrevista ao g1, contou que pedala há mais de nove anos e nunca viveu algo parecido. “Nem nos meus melhores sonhos achei que iria ver uma cena maravilhosa como essa”, falou. Natural de Jaú, no interior de SP, ele decidiu compartilhar o encontro com a arara em perfil no Instagram e já alcançou mais de 12,5 milhões de visualizações e 1,5 milhão de curtidas.

“Entre um pedal e outro, Deus nos lembra o quanto Sua criação é perfeita", escreveu William na legenda. Nos comentários, internautas demonstraram admiração com o ocorrido. “Nunca um vídeo feito com I.A [inteligência artificial] vai passar o sentimento que esse vídeo passou", escreveu um usuário. “Tremendo privilégio!!! Que vídeo sensacional, Deus é maravilhoso", disse outro.