Após um mês, mulher descobre que marido registrou o filho de Cristiano Ronaldo: 'Chamava de Anthony'

Já pensou passar um mês chamando o filho de Anthony e depois descobrir que o pequeno foi registrado com o nome de Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United? Esse fato inusitado aconteceu com a jovem Edilene Silva, que viralizou no Tik Tok na última semana ao relatar a "brincadeira" do marido ao registrar o filho do casal.

No vídeo, que já soma mais de 2,5 milhões de visualizações, Edilene aparece recebendo a certidão de nascimento do pequeno Cris após 1 mês e 10 dias. "Meu marido desconhece a palavra limites. Registrou nosso filho escondido e só depois de 1 mês vim saber que o nome da criança é Cristiano Ronaldo", disse ela revoltada, confira o momento:

De acordo com uma página do Instagram, o sonho do homem era ter um beber com esse nome. Para uma seguidora, ela deu detalhes do ocorrido. "No hospital onde tive meu bebê, me deram aquele papel do nascido vivo, mas me ligaram dias depois dizendo que erraram o ano, colocaram 2021", disse ela. Ao final, tudo ficou bem e o casal comemorou o nome da criança.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)