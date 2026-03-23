Após melhora, Bolsonaro deixa UTI e é transferido para o quarto

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no final da tarde desta segunda-feira (23) e foi encaminhado para um quarto no hospital DF Star, em Brasília. As informações são do Metrópoles.

Segundo integrantes da equipe médica, ele seguirá internado para dar continuidade ao tratamento com antibióticos, com previsão inicial de permanência até a quarta-feira (25).

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A mudança no quadro clínico acontece no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um parecer favorável à concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente.

Melhora clínica permitiu saída da UTI

Mais cedo, boletim divulgado pela unidade de saúde já indicava evolução no estado de saúde de Bolsonaro, com possibilidade de transferência da UTI nas horas seguintes.

Na semana anterior, ele já havia apresentado melhora e passado a seguir um protocolo de cuidados semi-intensivos, embora ainda permanecesse na unidade.

(X @carlosbolsonaro)

Bolsonaro está hospitalizado desde o dia 13 de março. Na ocasião, o DF Star informou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o ex-presidente precisaria permanecer internado por ao menos 14 dias.

Aliados aguardam uma definição do Supremo sobre o pedido de prisão domiciliar. A expectativa é de que a decisão seja tomada nos próximos dias.