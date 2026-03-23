PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou nesta segunda-feira (23) a favor da concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão final sobre o pedido, no entanto, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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O parecer foi apresentado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, após solicitação de Moraes. O ministro encaminhou à PGR os laudos médicos do ex-presidente, anexados pela defesa em novo pedido de substituição da prisão por medida domiciliar.

Bolsonaro cumpre pena no Complexo da Papudinha, em Brasília, após condenação por tentativa de golpe de Estado. Nos últimos dias, ele foi internado em um hospital particular da capital federal, onde permanece há mais de uma semana, após diagnóstico de pneumonia.

Com a manifestação da PGR, caberá agora ao relator do caso no STF analisar os documentos e decidir se concede ou não o benefício da prisão domiciliar ao ex-presidente.