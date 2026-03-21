Jair Bolsonaro faz 71 anos e Michelle cita ‘livramento da morte’

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, neste sábado (21), uma mensagem em homenagem ao aniversário de 71 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-mandatário completa a idade internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde recebe tratamento para um quadro de broncopneumonia bacteriana desde o dia 15 de março. A manifestação ocorreu por meio das redes sociais da ex-primeira-dama, que classificou a data como um momento de gratidão apesar do contexto clínico.

“Um aniversário atípico, dentro de um hospital, mas vamos ser gratos a Deus, porque mais uma vez Ele te livrou da morte. Que venha justiça e restituição”, escreveu Michelle Bolsonaro na publicação.

Ela afirmou que o novo ciclo do marido será marcado por novidades e pediu que o ex-presidente mantenha a coragem, sem carregar pesos do passado. A ex-primeira-dama também citou a existência de uma corrente de apoio formada por familiares e simpatizantes.

Ex-presidente segue internado para tratar broncopneumonia bacteriana

O ex-mandatário está sob custódia no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por liderar uma trama golpista. A transferência para a unidade hospitalar privada foi necessária para o controle da infecção respiratória identificada na última semana. Até o momento, a defesa ou a equipe médica não divulgaram novas atualizações sobre a previsão de alta do paciente.