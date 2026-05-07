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Política

Brasil e EUA avançam em negociação para fim de tarifaço, diz ministro após encontro de Lula e Trump

Chefe do executivo brasileiro foi pela primeira vez à Casa Branca encontrar Trump nesta quinta (7)

Gabi Gutierrez
fonte

Donald Trump e o presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

Após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca, nos Estados Unidos, para encontro com o presidente Donald Trump, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Marcos Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira (7) que o governo brasileiro avalia como positivo o avanço das negociações comerciais entre os dois países, principalmente em relação à revisão de tarifas e ao encerramento da chamada “sessão 301”, considerada uma preocupação central do Brasil.

Segundo o ministro, a reunião entre Lula e Trump foi “excelente” e contribuiu para ampliar o diálogo bilateral. “A cada encontro do presidente Lula com o presidente Trump, as coisas avançam, caminham um tanto mais”, declarou.

Marcos Elias Rosa explicou que, além da reunião no Salão Oval, houve um encontro ampliado entre representantes dos dois governos, no qual foram discutidos investimentos bilaterais e questões tarifárias. De acordo com ele, o Brasil reforçou junto às autoridades americanas a necessidade de encerrar a sessão 301, mecanismo utilizado pelos Estados Unidos para investigar práticas comerciais consideradas desleais.

“Nós reiteramos todos os dados e informações que já foram apresentadas, indicando a necessidade de conclusão da sessão 301. O presidente Lula mencionou isso ao presidente Trump”, afirmou.

O ministro também destacou que o governo brasileiro defendeu a inexistência de justificativa para sobretaxas sobre produtos brasileiros. “Ficou estabelecida uma discussão em torno das tarifas efetivas aplicadas pelo Brasil e o não cabimento de sobretarifas em relação aos produtos brasileiros”, disse.

Segundo ele, ficou acertada uma nova rodada de negociações nos próximos 30 dias entre representantes do governo brasileiro e autoridades americanas, incluindo o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (STR), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

“A nossa expectativa é de uma conclusão que leve também ao encerramento da sessão 301”, afirmou o ministro.

Marcos Elias Rosa ressaltou ainda que o objetivo do governo brasileiro é fortalecer novamente a relação comercial entre os dois países. “O ideal é que os Estados Unidos voltem a ser um parceiro dinâmico, crescente, que as importações e exportações voltem a subir e não cair, como aconteceu no ano passado”, declarou.

O ministro acrescentou que as informações apresentadas pelo Brasil foram “muito bem recebidas” pelas autoridades americanas e que o governo brasileiro também ouviu as demandas apresentadas pela contraparte dos Estados Unidos.

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