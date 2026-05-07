Lula propõe a Trump prazo de 30 dias para acordo sobre tarifas entre Brasil e EUA

Após reunião na Casa Branca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (7) que propôs ao presidente Donald Trump um prazo de 30 dias para que representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos avancem nas negociações sobre tarifas comerciais entre os dois países.

Segundo Lula, a proposta prevê a criação de um grupo de trabalho formado por integrantes das áreas de comércio e indústria das duas nações. A intenção é que, ao final do período, seja apresentada uma proposta conjunta para solucionar o impasse tarifário.

“Eu falei assim: ‘Trump, vamos fazer o seguinte: vamos colocar um grupo de trabalho. Vamos permitir que esse moço da indústria e comércio do Brasil, junto com teu moço do comércio, sente e, em 30 dias, apresente para nós uma proposta para que a gente possa bater o martelo’”, declarou o presidente brasileiro após o encontro.

A reunião entre Lula e Trump ocorreu na Casa Branca e tratou de temas geopolíticos e comerciais. Entre os assuntos discutidos estiveram as tarifas aplicadas a produtos brasileiros e a chamada “sessão 301”, mecanismo utilizado pelos Estados Unidos para investigar práticas comerciais consideradas desleais.

Mais cedo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Marcos Elias Rosa, afirmou que houve avanço nas tratativas e que os dois governos devem voltar a se reunir nas próximas semanas para negociar o fim das sobretaxas e estabelecer novas regras comerciais para o futuro.

Segundo o ministro, a expectativa do governo brasileiro é de que as negociações resultem no encerramento da sessão 301 e na retomada do crescimento das exportações e importações entre os dois países.