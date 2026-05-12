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Nova CNH: alunos têm a opção de escolher instrutores e escolas no aplicativo; saiba mais

As aulas de direção agora podem ser cadastradas diretamente no aplicativo da CNH digital, gerando certificado automático para o aluno

Gabrielle Borges
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CNH digital passa a ser ainda mais prática com novidade no aplicativo (Freepik)

O aplicativo da CNH digital recebe novidades que prometem tornar o processo de habilitação ainda mais prático. A partir de agora, os alunos podem consultar instrutores habilitados e autoescolas próximas, com filtros por geolocalização, CEP ou endereço, facilitando a escolha de acordo com a conveniência e a localização.

Além disso, os instrutores passam a contar com a Credencial do Instrutor de Trânsito dentro do aplicativo, facilitando a identificação por autoridades de fiscalização. A habilitação dos profissionais continua sendo responsabilidade de cada Detran estadual, segundo o ministro dos Transportes, George Santoro.

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Facilidade para alunos e instrutores

As aulas de direção agora podem ser cadastradas diretamente no aplicativo da CNH digital, gerando certificado automático para o aluno. Os instrutores têm a opção de registrar as aulas como autônomos ou como parte de suas atividades em autoescolas. Todas as atualizações feitas no app são registradas imediatamente no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), com comunicação automática aos Detrans estaduais.

Segundo dados do Ministério dos Transportes, o Brasil conta atualmente com 170 mil instrutores habilitados. A pesquisa aponta que apenas 7% das aulas práticas são ministradas por profissionais autônomos, enquanto a grande maioria é oferecida por instrutores vinculados a autoescolas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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