Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Após falha técnica, voo da Latam com destino a Nova York retorna a Guarulhos

A aeronave foi encaminhada para manutenção, segundo nota da companhia.

Estadão Conteúdo
fonte

Negociações estão avançadas para companhias incorporarem aviões da Embraer às suas frotas (Site Latam)

O voo da LA8180 da Latam com destino a Nova York precisou retornar ao aeroporto de Guarulhos na noite de sábado, 18, logo após a decolagem. A aeronave teve problemas técnicos e foi encaminhada para manutenção, segundo nota da companhia.

A plataforma de monitoramento de voos Flightradar mostrou que, pouco depois da decolagem às 22h50, a aeronave ficou rodando em círculos na altura de São José dos Campos, a cerca de 100 quilômetros da capital paulista.

Em nota, a Latam disse que o pouso ocorreu em segurança. Os passageiros foram realocados para o voo LA9510, com partida às 16h30 deste domingo, 19.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LATAM/VOO/NOVA YORK/FALHA/GUARULHOS/RETORNO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Saiba quem são os laranjas envolvidos em esquema milionário ligado ao MC Ryan SP

O funkeiro é apontado como líder e principal beneficiário de um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 260 bilhões, segundo a 5ª Vara Federal de Santos, que autorizou a operação Narco Fluxo

19.04.26 12h51

campeãs

Arthur Elias exalta conquista do Brasil no Fifa Series: 'Título com grande desempenho'

Depois de goleadas sobre Coreia do Sul (5 a 1) e Zâmbia (6 a 1), a seleção brasileira chegou para o confronto diante do campeão olímpico Canadá

19.04.26 9h36

Brasil vence Canadá e conquista invicto o título da Fifa Series em Cuiabá

A equipe ver e amarela terminou invicta o torneio

19.04.26 0h41

Brasil

Lula inicia viagem para Espanha, Alemanha e Portugal

Meta é consolidar parcerias e atrair investimentos, diz presidente

16.04.26 21h40

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Saiba quem são os laranjas envolvidos em esquema milionário ligado ao MC Ryan SP

O funkeiro é apontado como líder e principal beneficiário de um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 260 bilhões, segundo a 5ª Vara Federal de Santos, que autorizou a operação Narco Fluxo

19.04.26 12h51

Oportunidade

CNPq anuncia edital com R$ 120 milhões para bolsas de pesquisas

Chamada com ampla concorrência será lançada ainda em abril

18.04.26 15h27

acidente

Mulher embriagada morre após deitar na rua e ser atropelada

Motorista fez teste do bafômetro, que também indicou consumo de álcool

18.04.26 15h57

MISOGINIA

Conta “Café com Teu Pai” é removida do Instagram após denúncias de misoginia

Influenciador Breno Faria foi alvo de representação no MPF; perfil saiu do ar após mobilização nas redes nesta sexta-feira (17)

18.04.26 12h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda