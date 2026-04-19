Após falha técnica, voo da Latam com destino a Nova York retorna a Guarulhos

O voo da LA8180 da Latam com destino a Nova York precisou retornar ao aeroporto de Guarulhos na noite de sábado, 18, logo após a decolagem. A aeronave teve problemas técnicos e foi encaminhada para manutenção, segundo nota da companhia.

A plataforma de monitoramento de voos Flightradar mostrou que, pouco depois da decolagem às 22h50, a aeronave ficou rodando em círculos na altura de São José dos Campos, a cerca de 100 quilômetros da capital paulista.

Em nota, a Latam disse que o pouso ocorreu em segurança. Os passageiros foram realocados para o voo LA9510, com partida às 16h30 deste domingo, 19.