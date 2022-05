Após acidente, bombeira canta para ajudar a tranquilizar mulher com síndrome; veja

Uma bombeira militar ajudou a acalmar uma vítima de acidente de carro e quanto estava sendo socorrida de um jeito bem inusitado: cantando "Parabéns para você" em inglês. A paciente é portadora de uma síndrome (que não foi especificada pela corporação). O caso aconteceu na noite de terça-feira (10), em São Sebastião (DF). As informações são do portal Metrópoles.

A vítima, que tem 36 anos, e o pai, de 64, se envolveram em um acidente de carro. A mulher estava muito agitada e tinha dificuldade para se comunicar. Os socorristas não conseguiam estabelecer um contato com ela para ajudá-la. Eles perceberam que ela se comunicava em inglês, mas só sabiam pronunciar algumas palavras.

Ao perceber que a vítima estava agitada, a militar Priscila Fiuza buscou um meio de apoiá-la enquanto a ambulância se dirigia para o hospital. Os bombeiros filmaram a cena, que mostra como a paciente foi se tranquilizando aos poucos conforme a bombeiro cantava. Veja:

Priscila disse que sabia o que fazer após observar a interação da vítima com o pai. "Eu fui prestando atenção como o pai cuidava dela e se comunicava de uma forma peculiar por (ela) ter um pouco de dificuldade. Ela só se comunicava por meio de poucas palavras em inglês e quando comecei a cantar segurando as mãos dela vi que ela também foi se acalmando até chegar no hospital", explicou.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ádna Figueira)