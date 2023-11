Aparelho de academia despenca e atinge aluno em Minas Gerais; vídeo

Câmeras de segurança de uma academia em Itambacuri (MG) registraram o exato momento em que um homem é atingido nas costas por um equipamento, na tarde da última terça-feira (07). O aluno realizava o exercício na “polia”, quando o aparelho caiu sobre ele.

Segundo o dono da academia, Bruno Nogueira, o jovem recebeu os primeiros socorros logo após o acidente. Ele informou ainda que o jovem não teve nenhuma fratura, ficou apenas “com alguns arranhões”. Pelas imagens é possível observar a correria das pessoas que estavam no local para retirar o equipamento de cima do aluno em poucos segundos, logo após o acidente. Assista!

Ainda segundo o proprietário do estabelecimento, o aparelho que despencou já foi reinstalado e são realizadas revisões periódicas no local. Ele informou que a própria administração da academia cedeu o vídeo ao aluno para que ele pudesse entender o que aconteceu. As imagens viralizaram nas redes sociais logo em seguida.

“O aparelho estava todo OK, mas, pelo movimento, o peso estava vindo muito para a ponta do aparelho, então o aparelho acabou virando um pêndulo. Esses aparelhos são muito pesados, pela angulação do movimento o aparelho acabou virando. Ele teve alguns arranhões, mas nada de grave”, afirmou Bruno.

Em um vídeo gravado ao lado do proprietário da academia, o aluno acidentado, José Osvaldo, relatou que foi ao médico e que não teve nenhum ferimento grave.

“Fui ao médico e só estou hoje quieto porque a recomendação médica foi de que eu ficasse quieto até a segunda-feira. Mas está tudo ótimo, estou me sentindo super bem. Foi realmente um acidente”, contou.

(*Kamila Murakami, estagiária de Jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)