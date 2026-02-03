Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Anvisa define como vai funcionar o cultivo de cannabis no Brasil; confira detalhes

O novo modelo passa a permitir o plantio controlado de cannabis no país, ainda que limitado a finalidades específicas

Gabrielle Borges
fonte

A autorização para o cultivo já havia sido anunciada pela agência na semana passada. (Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta terça-feira (3) um pacote de resoluções que regulamenta o cultivo de cannabis no Brasil, detalhando como funcionará a produção da planta para fins controlados no país. As normas foram divulgadas no Diário Oficial da União e marcam um novo passo na política regulatória do setor.

A autorização para o cultivo já havia sido anunciada pela agência na semana passada. Saiba mais detalhes a seguir:

Novas regras

A Anvisa promove uma mudança estrutural na regulação da cannabis no Brasil. Até então, a atuação da agência estava focada principalmente na autorização sanitária de produtos à base da planta, em grande parte importados e na normatização da prescrição médica.

O novo modelo passa a permitir o plantio controlado de cannabis no país, ainda que limitado a finalidades específicas, como pesquisa e produção de insumos, e submetido a critérios rigorosos de segurança, rastreabilidade e fiscalização sanitária.

VEJA MAIS

image Anvisa aprova resolução que permite cultivo da cannabis medicinal
Obviamente, a decisão não favorece plantio para outras finalidades, que continua proibido.


image Consumo de cannabis entre meninas e mulheres mais que triplica no Brasil
Levantamento da Unifesp aponta que 28 milhões de brasileiros já usaram a droga, com alta entre adolescentes e adultas


image Minicérebro auxilia a testar tipos de cannabis
Pelo menos 20 potenciais usos medicinais dos canabinoides já são bem conhecidos


 

Quem poderá cultivar cannabis no Brasil?

As novas regras da Anvisa estabelecem diferentes modalidades de cultivo de cannabis, com autorizações específicas conforme a finalidade e o perfil da instituição responsável.

No caso do cânhamo industrial, definido como a Cannabis sativa L. com teor de THC igual ou inferior a 0,3%, o plantio passa a ser autorizado para fins medicinais, farmacêuticos e de pesquisa.

Estabelecimentos que obtiverem autorização especial da Anvisa poderão importar ou adquirir sementes, realizar o cultivo e fornecer a matéria-prima para usos previamente aprovados pela regulamentação.

Já o cultivo voltado à pesquisa científica poderá ser realizado por universidades, instituições de ciência e tecnologia, órgãos de segurança pública e fabricantes de medicamentos.  Entre as medidas previstas estão videomonitoramento contínuo, controle eletrônico de acesso, armazenamento das imagens por até dois anos e a adoção de planos específicos para prevenir o desvio da produção.

O que não é permitido?

O uso recreativo da cannabis e o cultivo sem controle continuam proibidos. Todo o processo do plantio ao fornecimento exige autorização, rastreabilidade e fiscalização. O descumprimento pode levar à destruição do produto e sanções administrativas.

Uso veterinário permitido

Outra novidade das resoluções é a autorização formal para médicos veterinários prescreverem produtos à base de cannabis, desde que os itens possuam registro sanitário e estejam regularizados junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Até então, esse tipo de uso não estava explicitamente previsto nas normas da Anvisa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

anvisa

cultivo de cannabis

regulação da cannabis
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

haja grana!

Futebol brasileiro gasta R$ 948 milhões e lidera ranking de transferências em janeiro no mundo

As equipes inglesas investiram US$ 363 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) em transferências, enquanto as italianas desembolsaram US$ 283 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).

05.02.26 14h28

PROPOSTA

Trump convida Brasil para integrar bloco internacional de minerais críticos

Bloco pretende reunir países estratégicos para reduzir a concentração da produção, do refino e da industrialização desses minerais, atualmente dominados pela China

04.02.26 19h16

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Suzane von Richthofen é acusada por prima de furtar casa do tio morto e pode voltar à cadeia

Silvia Gonzalez Magnani registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo na última terça-feira (3)

05.02.26 23h46

BRASIL

Meu INSS libera simulador de aposentadoria: veja passo a passo de como simular

A ferramenta permite realizar sete tipos de cálculos, comparando as diferentes regras da previdência

04.02.26 10h23

BRASIL

Câmeras de segurança registram invasão à casa de tio de Suzane von Richthofen

Um homem entrou e furtou a residência de Miguel Abdalla Neto, no dia 20 de janeiro

29.01.26 10h52

BRASIL

Mãe de garoto que agrediu adolescente que morreu diz que filho sofre ameaças e está 'escondido'

Menino teria pisoteado Carlos Teixeira, de 13 anos, prestou depoimento à Polícia Civil e está sem sair na rua e ir para a escola após ameaças de morte.

25.04.24 16h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda