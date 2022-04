Anvisa: agência determina recolhimento de novo lote de chocolates da Kinder no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu, nesta quarta-feira (20), uma nova determinação para o recolhimento de um lote dos chocolates Kinder Choco-Bons Branco, fabricados na Bélgica. A medida foi necessária após um alerta internacional de um surto de Salmonella typhimurium.O lote é o L343R03.

Segundo a Anvisa, o consumidor deve olhar no rótulo qual o nome do fabricante (“Fabricado por” ou “Produzido por” Ferrero Argdennes SA – Arlon, Bélgica) . "Estão sendo tomadas todas as medidas para que o produto não seja encontrado nas lojas, mas é sempre importante que o consumidor saiba identificá-lo por meio da leitura das informações presentes na rotulagem", disse a agência.

A Agência está acompanhando e adotando as medidas necessárias para que a população brasileira não seja exposta a riscos. A medida é válida, exclusivamente, ao lote L343R03 e não afeta outros produtos da marca.