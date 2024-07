Aniversário ou missa de 7º dia? Mulher viraliza ao criar design de convite fúnebre para festa

Uma mulher viralizou nas redes sociais ao compartilhar a reação de seus amigos ao receberem o convite para seu aniversário de 32 anos. O design criado pela contadora, Tarjla Beleza, chamou atenção dos internautas ser mais parecido com um folheto de missa de sétimo dia do que com um convite para celebrar um aniversário.

Tarjla, que mora no Piauí, explicou que a ideia surgiu porque ela não estava "no clima" de comemorar o aniversário este ano. Em um momento de ociosidade, ela lembrou de vídeos que havia assistido no TikTok e decidiu reproduzir a brincadeira. Ela criou o convite, enviou para os amigos e publicou nas redes sociais.

"A vida é breve. Todos estamos aqui para aproveitar ao máximo cada dia como se fosse o último. E assim fui eu, e continuarei sendo. Passando pra convidar você para celebração da minha vida no meu trigésimo segundo aniversário de muitos que virão", escreveu a aniversariante na imagem.

Os amigos de Tarjla, confusos, assustados e bem-humorados, reagiram no grupo de WhatsApp. Comentários como "Me deu um frio na barriga, uma dor", "quer me matar do coração?", "pensava que tu tinha morrido e ninguém tinha me avisado" e "melhor convite, antes de abrir pensei besteira" foram algumas das reações.

Tarjla, que perdeu o avô recentemente e completou 13 anos sem sua mãe, disse que conhece a dor de perder alguém. Apesar disso, destacou que a brincadeira teve um lado positivo. Segundo ela, a ação ajudou a ver quem realmente se importa com ela, mostrando que os amigos estariam presentes tanto em seu aniversário quanto em um velório, fazendo com que ela se sentisse abençoada por tantas amizades.