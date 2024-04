Menino de 9 anos que guardava dinheiro para comprar Chevette 74 ganha carro de aniversário; vídeo

Max Arthur, um menino de 9 anos de Florianópolis, Santa Catarina, viralizou na última semana com sua paixão por carros antigos. O pequeno, que desde os 4 anos juntava dinheiro para comprar um Chevette 1974, ganhou o veículo de presente da família no dia 30 de março, dia do seu aniversário.

Max guardava cada centavo que ganhava, abrindo mão de brinquedos e pedindo dinheiro em datas comemorativas para encher seu cofrinho e realizar seu sonho. Ao longo de cinco anos, ele conseguiu juntar R$ 3 mil, o que contribuiu para a compra do carro, que custou cerca de R$ 20 mil.

A história de Max Arthur viralizou nas redes sociais após um vídeo da sua reação ao receber o presente ser compartilhado. Emocionado, ele não conteve as lágrimas ao ver o Chevette 1974 preto, totalmente reformado, parado em sua frente. "É meu maior sonho", disse ele, com um sorriso no rosto.

"Vou pintar meu carro de azul, colocar foguinho em baixo, nitro e vai ter uma barbatana de tubarão", descreve Max, empolgado.

Mesmo sem idade para dirigir, Max Arthur já se diverte com o seu Chevette. Em entrevista ao g1, a mãe Bruna Kaylie Machado da Silva contou que o menino ajuda o pai a lavar o carro, o admira na garagem e até mesmo finge dirigir, imaginando quando puder finalmente pegar o volante. "Eu e o pai dele estamos usando o carro principalmente para levá-lo para a escola, que ele ama. Os amiguinhos já ficam no portão pra ver ele chegar", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)