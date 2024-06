Alinhamento dos planetas será visto do Brasil neste sábado (29); saiba que horas e como ver

O alinhamento de planetas poderá ser visto a olho nu no céu de todo o Brasil no próximo sábado (29). No fenômeno, chamado de conjunção na astronomia, a Lua se alinhará com Saturno, Marte e Júpiter, formando uma linha reta que estará visível tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul.

O alinhamento planetário ocorre quando dois ou mais astros parecem estar próximos no céu, mas, na verdade, se trata de uma ilusão de ótica, uma vez que estão separados por milhares de quilômetros. A melhor visualização será no dia 29 de junho, mas também poderá ser observada alguns dias antes e depois dessa data.

Que horas será e como assistir ao fenômeno?

A conjunção poderá ser vista na madrugada de sábado, logo ao amanhecer, por volta da volta das 6h25min, no horário de Brasília.

Para presenciar a conjunção, não será precisar utilizar nenhum equipamento, pois os astros serão visíveis facilmente a olho nu perto do horizonte, na direção leste. No entanto, para observar cada planeta individualmente, será necessário utilizar um binóculo ou telescópio, já que eles estarão dispersos por uma ampla área de visão.

Para melhor observação, recomenda-se buscar locais afastados de áreas urbanas, pois a luminosidade das cidades pode prejudicar a visualização do fenômeno.

“Participação secreta”

Segundo o coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp, Rodolfo Langhi, ao CNN, o alinhamento dos planetas com a Lua conta com uma “participação secreta”: Urano, que estaria entre Marte e Júpiter no céu, mas não é visível a olho nu.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)