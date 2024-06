Astronautas não têm previsão de retorno à Terra após nave da Boeing enfrentar problemas no espaço

A Nasa (Agência Aeroespacial dos Estados Unidos) enviou, no dia 5 de junho, dois astronautas no primeiro voo tripulado da espaçonave Starliner, da Boeing. Com destino à Estação Espacial Internacional (International Space Station - ISS), o retorno à Terra estava previsto para o dia 12 de junho. Entretanto, após problemas na nave, a volta já foi adiada três vezes e não há nova data de pouso divulgada.

VEJA MAIS

Butch Wilmore e Suni Williams estão há 19 dias ancorados na ISS. Segundo autoridades da Nasa, a espaçonave pode ficar por, no máximo, 45 dias. O retorno à Terra era esperado para essa quarta-feira (26), mas a data precisou ser reajustada. Entre os contratempos observados, houve vazamento de gás hélio cinco vezes.

Com o adiamento, será possível examinar os vazamentos e problemas de propulsores, de acordo com a agência. “Estamos deixando os dados orientarem nossa tomada de decisão em relação ao gerenciamento dos pequenos vazamentos no sistema de hélio e ao desempenho dos propulsores que observamos durante o encontro e a atracação”, declarou o gerente do Programa de Tripulação Comercial da Nasa, Steve Stich.

A nave Starliner, da Boeing, saiu da Terra no dia 5 de junho (Divulgação / Nasa)

A Nasa declarou que, em caso de retorno de emergência, a nave Starliner está autorizada para pousar na Terra. Wilmore e Williams chegaram à Estação Espacial Internacional no dia 6 de junho. “Os gerentes da missão estão avaliando futuras oportunidades de retorno após as duas caminhadas espaciais planejadas da estação na segunda-feira, 24 de junho, e na terça-feira, 2 de julho”, disse a Boeing em comunicado.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)