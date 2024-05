VÍDEO: Nasa divulga erupção no Sol mais potentes dos últimos anos

O Sol teve, nesta terça-feira (14), a maior erupção deste ciclo solar dias após o astro ser responsável pela tempestade geomagnética mais intensa em duas décadas. Um vídeo da erupção desta semana foi divulgada nas redes sociais da Nasa. Veja!

A erupção acontece no lado oeste do Sol, que está em direção contrária à Terra. Por isso não se espera que o fenômeno cause consequências no planeta, como a tempestade solar na última semana, que causou fortes auroras boreais no Hemisfério Norte.

Erupções solares são classificadas, em ordem crescente, como de Classe A, B, C, M e X, e em uma escala de 1 a 9. A erupção em questão foi classificada como X 8.7. Esses fenômenos são grandes explosões no sol, e emitem partículas, luz e energia ao espaço em uma grande velocidade, segundo a Nasa. Outras duas explosões, classificadas como X1.7 e X1.2, ocorreram pouco antes da grande erupção.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)