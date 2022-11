Água de córrego fica vermelha na região metropolitana de São Paulo

A água de um córrego foi tomada por uma coloração vermelha na tarde da terça-feira (29). O Córrego do Lima fica localizado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Um vídeo registrou que a alteração na cor ocorreu por volta das 17h30 de ontem. Ao lado do curso de água está um centro comercial, com lojas de materiais de escritório e itens para animais de estimação.Veja:

VEJA MAIS

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) afirmou que está realizando, na manhã desta quarta-feira (30), uma investigação nas proximidades do local para averiguar e identificar a origem do lançamento da substância avermelhada que atingiu o Córrego do Lima. “Assim que tivermos informações conclusivas, entraremos em contato”, afirmou a Cetesb em nota.

Defesa Civil

De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, na noite dessa terça-feira (29), a coloração já não se encontrava mais presente no curso d’água. A prefeitura de São Bernardo do Campo ainda não se pronunciou sobre o acontecido.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).