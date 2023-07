Agricultor desaparecido é resgatado após 50 dias na zona rural do Ceará

Na última segunda-feira (24), um emocionante resgate aconteceu na zona rural do município de Independência, situado a 310 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. José Cristóvão Rodrigues da Costa, um agricultor de 39 anos, foi encontrado após permanecer desaparecido por 50 dias.

A saga de José começou em 5 de junho, quando ele estava em uma viagem de ônibus saindo da cidade de Leme, em São Paulo, para o município cearense de Pedra Branca, onde sua família reside. Durante a jornada, o agricultor começou a demonstrar sinais de que sua saúde mental não estava bem, chegando a afirmar que outros passageiros do ônibus planejavam matá-lo. Preocupados com o comportamento incomum, os familiares acompanharam atentamente a situação.

VEJA MAIS

Ao chegar na região de Cruzeta, em Pedra Branca (CE), José desceu do ônibus, abandonando suas bagagens e desaparecendo na mata. Desde então, seus familiares mobilizaram uma busca intensa para encontrá-lo, contando com o auxílio da polícia, Corpo de Bombeiros, guardas municipais e até mesmo helicópteros. No entanto, a vastidão da mata e a falta de pistas tornaram a procura desafiadora.

Durante os 50 dias em que esteve desaparecido, José conseguiu sobreviver escondido no matagal da região, que é composto por diversas propriedades rurais. Para se alimentar, ele contava apenas com recursos encontrados na natureza, como maracujá do mato, jerimum e enxu de abelha, um tipo de mel das colmeias de abelhas selvagens.

Na segunda-feira (24), José decidiu buscar ajuda e avistou um agricultor trabalhando em uma roça na região. Observando-o por cerca de uma semana para se sentir seguro, o agricultor desaparecido se aproximou e pediu comida e ajuda para entrar em contato com suas irmãs. Com a notícia da localização de José, suas irmãs logo se dirigiram ao local indicado e o reencontraram. Porém, mesmo com a alegria do reencontro, o homem estava profundamente abalado e relutante em se aproximar. A situação exigiu calma e paciência dos familiares para acolher José e tranquilizá-lo.

Finalmente, o agricultor concordou em acompanhá-las e foi encaminhado ao hospital municipal de Pedra Branca, onde recebeu cuidados médicos e tratamento. Segundo os familiares, o próximo passo é proporcionar ao José atendimento psiquiátrico e obter um diagnóstico adequado para seu estado mental. A família planeja acolhê-lo em casa, especialmente junto à mãe, após passar por todo o processo de cuidados e recuperação.