Advogada postou foto na delegacia antes de ser morta junto com cliente após depoimento

A advogada assassinada ao sair de uma delegacia na companhia de um cliente que tinha acabado de prestar depoimento publicou uma foto em suas redes sociais pouco antes do crime. Na imagem escurecida, aparecem os pés de duas pessoas e a localização em "Delegacia de Polícia Civil", acompanhada da legenda: "A sociedade e a sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no 'disse me disse'".

O caso aconteceu em Santo Antônio, na região Agreste do Rio Grande do Norte. Brenda saiu da delegacia com o cliente, Janielson Nunes de Lima, de 25 anos, apelidado como "Gordinho da Batata". Os dois foram alvos de tiros quando estavam dentro de um carro, próximo ao local do depoimento, na tarde desta terça-feira (30).

Janielson era suspeito de envolvimento na morte do vaqueiro João Victor Bento da Costa, de 19 anos, durante uma vaquejada, no último domingo (28), e havia sido detido pela Polícia Militar na cidade de Arez nesta terça-feira. Ele foi conduzido até a Delegacia de Santo Antônio, que fica distante cerca de 30 quilômetros, mas liberado no mesmo dia, porque não havia mandado de prisão e nem flagrante vigente pelo crime.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte anunciou luto oficial de três dias.

"A OAB do Rio Grande do Norte, a OAB nacional e a advocacia não sossegarão enquanto não houver a necessária punição aos culpados por tal gesto. Nós não podemos aceitar que a violência tome conta do nosso dia-a-dia. A nossa sociedade precisa reagir e a advocacia é absolutamente interessada que isso aconteça", afirmou o presidente da OAB no RN, Aldo Medeiros.