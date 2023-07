Advogada é atingida por paralelepípedo no Espírito Santo e tem afundamento do crânio

Uma advogada foi internada após ser atingida por um paralelepípedo enquanto estava no carro com o pai e irmão na rodovia ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória, neste sábado (8). A jovem tem 26 anos e, conforme informações da família, ela sofreu afundamento no crânio.

De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e seu filho e os três seguiam por volta de 5h para o Aeroporto de Vitória. A família ia embarcar para Minas Gerais, onde acontecia o velório do avô, quando foram surpreendidos por um homem que atirou o paralelepípedo contra o carro e a filha, que estava no banco do carona, foi atingida.

"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM.

Advogada fez cirurgia de reconstrução óssea

A advogada já passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por uma outra cirurgia de reconstrução óssea. Apesar da gravidade do ferimento, a jovem está consciente e conversando, mas não tem previsão de alta.

A família registrou um boletim de ocorrência pela internet. A Polícia Civil informou que, a partir do registro online, o usuário do sistema recebe um e-mail com instruções para acompanhar a validação do boletim, bem como telefone e endereço da unidade policial responsável pelo registro.

Com a validação, o usuário obtém o número do Boletim de Ocorrência e a partir disso, o caso será apurado pela delegacia indicada ao comunicante. Informou ainda que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam elas físicas ou online.