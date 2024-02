Adolescente suspeita de matar menino de cinco anos alega que foi chamada de 'sapatão' pela vítima

Nesta segunda-feira (12), foi localizado, com sinais de violência, o corpo de Lorenzo Nunes, de 5 anos, em Lácio, distrito de Marília, em São Paulo.

A adolescente de 14 anos suspeita de assassinar a criança foi encaminhada à Fundação Casa. A polícia investiga o suposto envolvimento de outro adolescente no crime.

Ela confessou o crime à polícia e alegou que o cometeu após ser chamada de "sapatão" pela vítima. Uma câmera de segurança registrou os últimos momentos de Lorenzo Nunes.

As imagens mostram o menino junto da adolescente em uma rua de Lácio, distrito de Marília, que dá acesso à zona rural da cidade.

De acordo com a TV TEM, antes mesmo de ser presa, a suspeita confessou também a outros adolescentes que matou o garoto a pedradas e que deixou o corpo dele em um pasto, na zona rural do município, próximo a uma estrada de terra.

No domingo (11), a família do garoto havia registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento após ele ter saído para brincar pelas ruas do distrito, conhecido pela tranquilidade, e não ter retornado mais para casa.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, liberado. Ele foi velado no Velório Municipal de Marília. O sepultamento foi realizado na tarde desta segunda-feira (12), no Cemitério da Saudade.

A Prefeitura de Marília decretou luto oficial de três dias, em edição extraordinária do Diário Oficial do Município publicada nesta segunda-feira.

Em nota, o município lamentou o assassinato de Lorenzo, que era aluno da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) "Amor Perfeito", localizada no distrito de Lácio, e prestou condolências à família.

"À família enlutada, a Prefeitura de Marília, por intermédio do prefeito Daniel Alonso e vice-prefeito Cícero Carlos da Silva , envia as condolências. Que Deus possa confortar a todos neste momento de profunda dor e tristeza", publicou.