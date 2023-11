Mulher joga óleo quente em adolescente por ciúmes do namorado; vítima está internada

A Polícia Civil investiga o caso de uma adolescente atacada com óleo quente por uma mulher em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (02). Segundo familiares, o crime teria sido motivado por ciúmes do namorado da autora.

Em depoimento, familiares relataram que a adolescente e a mulher eram amigas, mas se desentenderam por supostas conversas da jovem com o namorado da mulher. Após o crime, a suspeita teria fugido do local.

A jovem precisou ser internada com queimaduras no Hospital Municipal Albert Schweitzer.

Depoimento

A suspeita foi ouvida na Delegacia de Realengo na última segunda-feira (06) e liberada logo em seguida. A mãe da suspeita fez um vídeo para explicar que a filha já tinha comparecido à delegacia para tentar dar a sua versão, mas os policiais pediram a ela que retornasse nesta segunda.

Ela ainda pediu desculpas à família da vítima e disse não ter acobertado nenhuma atitude: “Perdão a todos. Sei, como uma mãe, com o coração sangrando, que ela vai pagar o que ela deve à Justiça”.

O delegado informou que vai pedir o exame de corpo de delito da vítima para saber a gravidade das lesões.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com