Criança e adolescente morrem durante incêndio em Taubaté; idosa é internada em estado grave

Uma criança de seis anos e um adolescente de 13 morreram na madrugada deste sábado (27/01) durante um incêndio no apartamento onde residiam, localizado em Taubaté (SP). A avó dos menores, de 71 anos, foi socorrida, mas está internada em estado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros foram acionados por volta das 02h20 e, no local, acharam as vítimas dentro do apartamento, sofrendo paradas cardiorrespiratórias devido à inalação de fumaça. As três pessoas foram levadas ao Hospital Regional de Taubaté e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a criança e o adolescente não resistiram e faleceram.

A Defesa Civil de Taubaté foi acionada por volta das 03h40 e, ao realizar vistoria, constatou que o incêndio iniciou na varanda do apartamento, localizado no 5° andar de um prédio, e então se propagou aos outros cômodos. Às 8h deste sábado, a supervisão do mesmo órgão realizou nova avaliação estrutural preventiva e acompanhou a Polícia Científica em sua perícia. O caso foi registrado pela Polícia Civil como incêndio e morte suspeita.