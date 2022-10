Adolescente de 15 anos atira em três estudantes de escola no Ceará; dois foram atingidos na cabeça

Um adolescente de 15 anos, aluno da Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no Bairro Sumaré, em Sobral, no Ceará, atirou contra outros estudantes do mesmo colégio, na manhã desta quarta-feira (5). Pelo menos três jovens foram atingidos pelos tiros - dois deles na cabeça e outro na perna, segundo a Santa Casa de Sobral. As informações são do G1 Ceará.

O atirador e os alunos baleados são da mesma turma e cursam o 1º ano do ensino médio. Um dos adolescentes que levou o tiro na cabeça apresenta estado grave de saúde e está intubado. O outro está estável.

Em depoimento à polícia, o atirador alegou que sofria bullying, e por esse motivo atirou contra os colegas na escola. A arma utilizada pelo estudante pertence ao pai dele, que possui antecedentes criminais por roubo e outros crimes, segundo um dos policiais. "O pai tinha essa arma em casa, e o filho pegou o revólver do pai e levou para escola", disse um policial.

O vigilante não percebeu que o aluno estava com arma escondida sob o uniforme da escola. Por volta das 10h, ele fez os disparos que atingiram os colegas de sala.