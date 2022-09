Menina de 12 anos mata amiga de 13 anos com tiro na nuca após desentendimento

Uma criança de 12 anos matou a amiga, de 13 anos, com um tiro na nuca, após um desentendimento entre as duas. O crime que causou comoção na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, foi cometido na última segunda-feira (26), na casa de Ana Lívia, a vítima. As informações são do G1 do Vale do Paraíba e Região.

Segundo Giovanna Higino, tia de Ana Lívia, a menina ficava sozinha em casa no período da manhã, enquanto a mãe trabalhava. No turno da tarde, ela ia para a escola. Quando a mãe voltou do trabalho por volta das 13h30, encontrou a adolescente ferida e pediu socorro, mas a menina já estava morta.

"É uma dor que não vai se curar nunca", declarou a tia. A Polícia Civil foi acionada e, ao analisar imagens de câmeras de segurança, identificou a suspeita, que acabou confessando o crime. Ainda não há informações de quem era o registro do armamento.

A Delegacia de Polícia Especializada em Investigações Criminais (Deic), que investiga o caso, explicou que a adolescente foi até a casa da amiga no período da manhã, na terça-feira, e deu um tiro na vítima com uma pistola calibre 380, já apreendida. A menina disse aos policiais que pegou a arma na casa de um parente, no último domingo.

“Foi um choque muito grande. Elas eram amigas, sempre estava dentro de casa, era amiga da escola, sempre estavam juntas”, contou Giovanna.