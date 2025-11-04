Adolescente de 13 anos é vítima de feminicídio e morre baleada na cabeça

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Allany Fernanda, morreu na madrugada desta terça-feira (04/11) após ter sido transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal. A jovem foi vítima de um tiro na cabeça na segunda-feira (03/11). Saiba mais a seguir

O caso ocorreu em Sol Nascente (DF), segundo informações, no momento do acontecimento, por volta das 5h30, a jovem foi atingida por um tiro na cabeça. Ela estava na casa de um rapaz de 20 anos, cuja identidade não foi revelada.

A adolescente estava com a mãe no sábado (01/11), mas teria saído de casa e mentido para a responsável sobre qual seria o seu destino. Na manhã da segunda-feira, uma amiga da vítima mandou mensagem para uma tia da garota dizendo que ela havia sido baleada na cabeça.

De acordo com a família, o rosto da jovem ficou irreconhecível em função do inchaço provocado pelo ferimento, e a adolescente foi reconhecida pelo pé. A menina estava internada em estado grave no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ela perdeu massa encefálica e respirava com ajuda de aparelhos.

O principal suspeito, Carlos Eduardo Pessoa Tavares, foi detido em flagrante e levado para a Delegacia da Mulher (Deam). A mãe da vítima afirmou que não conhece o homem suspeito. As investigações sobre o caso continuam.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)