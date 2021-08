Adolescente de 14 anos atira e mata o pai para defender a mãe

Um menino de 14 anos matou o pai a tiros, na tarde da última terça-feira (3), em São Paulo. O menino teria cometido o crime para defender a mãe que era agredida pelo homem, em um condomínio de luxo. Segundo a polícia, o pai do menino era um empresário do ramo de som automotivo. As informações são do UOL.

O próprio adolescente chamou a polícia e denunciou um caso de violência doméstica. Mas ao chegar no local, os agentes encontraram o homem caído na garagem do imóvel. Os bombeiros foram chamados para tentar socorrer o homem, mas ele morreu antes da chegada do socorro.

À polícia, o garoto disse que atirou no pai para defender a mãe que estava sendo agredida pelo homem. Ele também relatou que as agressões contra a mãe e ele eram frequentes. Outro filho do casal, de três anos, também mora na casa.

Na casa, a polícia encontrou oito armas, entre elas um fuzil e uma submetralhadora, além de diversas munições. A arma usada no crime também pertencia ao empresário. O adolescente e a mãe estão sendo ouvidos pela Polícia Civil.