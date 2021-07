Adolescente é executado com oito tiros perto de estação de ônibus

Na madrugada desta sexta-feira (23), um adolescente de 15 anos foi morto a tiros, por volta das 3h. O crime aconteceu em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

A vítima foi encontrada, já sem vida, no entorno de uma estação de ônibus do bairro na Travessa Mindú. O garoto foi atingido por oito tiros, sendo dois na cabeça e seis nas costas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.