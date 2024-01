Acusado de matar Marielle e Anderson, Ronnie Lessa fecha acordo de delação com a PF

O ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que mataram Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, fechou acordo de delação com a Polícia Federal. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que ouviu pessoas a par das investigações. A colaboração de Lessa ainda precisa de uma homologação no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas segundo Jardim, ele já está falando aos investigadores.

Acusado de dirigir o carro usado no crime, Élcio Queiroz já havia firmado uma delação premiada e confessou sua participação na morte da vereadora Marielle. Para investigadores, o acordo com Ronnie Lessa era a peça que faltava para a fechar o quebra-cabeça do caso.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues chegou a anunciar o prazo para a solução do crime: março desse ano, quando o assassinato completa seis anos.

O crime

Marielle e Anderson foram vítimas de homicídio a tiros em 14 de março de 2018, quando retornavam de um evento no centro do Rio de Janeiro. Os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram presos um ano após o crime, sendo Lessa acusado como autor dos disparos e Queiroz como condutor do veículo utilizado no crime.