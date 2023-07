Élcio afirma que Ronnie Lessa havia tentado matar Marielle em 2017

O ex-policial militar Élcio Queiroz afirmou, durante delação premiada feita à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta segunda-feira (24), que Ronnie Lessa já havia tentado matar Marielle Franco em 2017.

Élcio está preso desde 2019 e contou durante o depoimento que passou a virada de 2017 para 2018 com Ronnie. Alcoolizado, Lessa desabafou e contou que semanas antes havia tentado “pegar a mulher que estavam monitorando há alguns meses”.

VEJA MAIS

Na ocasião frustrada, Lessa estava acompanhado pelo ex-bombeiro Maxwell Corrêa, preso nesta segunda-feira (24), e pelo ex-PM Edmilson, morto à tiros em 2021. Eles chegaram a perseguir a “mulher monitorada”, que estava em um táxi, próximo ao bairro Estácio.

No momento, Maxwell estava como motorista, Ronnie com uma submetralhadora no bando do carona e Edmilson com um fuzil no banco de trás, conforme delatado por Élcio.

A falha, de acordo com a delação de Élcio, aconteceu porque Maxwell afirmou, na hora do crime, que o carro “deu problema” e “falhou”. Lessa, no entanto, confidenciou a Élcio estar chateado por acreditar que, na verdade, foi “refugo” do motorista.