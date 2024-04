Açude atinge 97% da capacidade e fica a 12 centímetros de transbordar; população aguarda sangria

O açude Marechal Dutra, conhecido como Gargalheiras, localizado na cidade de Acari, na Região Seridó do Rio Grande do Norte, chegou a 97,33% da capacidade total na manhã desta quarta-feira (3), segundo o Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn). Agora, com essa última atualização, faltam 12 centímetros para a sangria - quando o reservatório transborda, ultrapassando os 100% da capacidade.De acordo com últimos dados do Igarn, a reserva acumula 43.239.426 m³ de um total de 44.421.480,38 m³.

A última vez que o Gargalheiras transbordou foi em maio 2011, criando agora uma grande expectativa na população local. Nos últimos dias, o número de visitantes ao reservatório tem aumentado significativamente. Na madrugada desta terça-feira (2), dezenas de pessoas se reuniram no local, ansiosas pelo momento em que o açude atingirá seu limite máximo.

No último dia 28 de março, o nível do reservatório atingiu 36,98% de sua capacidade, acumulando 16.428.067 m³. Na segunda-feira (1), o nível do reservatório atingiu 80,37% de sua capacidade, faltando apenas 1,14 metros para que ocorresse o transbordamento. Às 5 horas da manhã desta terça-feira (2), os medidores revelaram que o nível do Gargalheiras aumentou 25 centímetros em um período de 9 horas.

Com o transbordamento iminente, a Prefeitura de Acari decidiu celebrar o evento, nomeando-o "Festa do Gargalheiras", agendada para o próximo domingo (7), com a participação de Bruno Martins, Giannini Alencar e Giulian Monte. As informações são do Tribuna do Norte.

O que é um açude?

O açude é um tipo de barreira artificial usada para reter grandes quantidades de água para, por exemplo, abastecer áreas agrícolas, residenciais, industriais, produzir energia elétrica, servir como defesa contra cheias de rios e regularizar um caudal.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Rayanne Bulhões)