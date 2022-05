Acidente com ônibus no Paraná deixa pelo menos 7 mortos e 15 feridos

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas após um acidente com um ônibus em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. O veículo pertence à Prefeitura de Pato Bragado, cidade do oeste do Paraná, e transportava passageiros para tratamento médico até Cascavel. As informações são do G1 Oeste e Sudeste do Paraná.

VEJA MAIS

De acordo com a Consamu, o acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (2), na BR 467, próximo ao distrito de Iguiporã, no interior de Marechal Cândido Rondon. Ainda não há informações sobre o sexo e idade das vítimas que morreram.

O local é de difícil comunicação. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal atenderam a ocorrência e as vítimas estão sendo transportadas a hospitais da região.