Abre e fecha na Semana Santa em São Paulo: veja o que funciona no feriado

Nesta sexta-feira (7), comemora-se no Brasil o feriado de "Paixão de Cristo", parte da Semana Santa, tradição religiosa que celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Em São Paulo, alguns serviços funcionarão com horários especiais até o próximo Domingo de Páscoa (9), retornando ao expediente normal no próximo dia 10.

Veja o que abre e fecha:

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá expediente nas agências bancárias de todo o Brasil na sexta-feira (7). Apesar da pausa, as áreas de autoatendimento, canais digitais e remotos continuarão ofertando serviços aos clientes durante o feriado.

Os boletos de contas de consumo (água, energia, telefone etc.) com vencimento no dia 7 poderão ser pagos, sem acréscimo, na próxima segunda-feira (10).

Doação de sangue

Cada unidade da capital irá atuar comhorários diferenciados. Confira:

Posto Clínicas

Sexta-feira (7) – aberto, das 8h às 16h

Sábado (8) – aberto, das 8h às 16h

Posto Dante Pazzanese

Sexta-feira (7) – fechado

Posto Mandaqui

Sexta-feira (7) – fechado

Posto Osasco

Sexta-feira (7) – fechado

Sábado (8) – aberto, das 08h às 16h

Posto Barueri

Sexta-feira (7) – fechado

Posto Stella Maris

Sexta-feira (7) – fechado

Shoppings

Os shoppings estarão com horários diferenciados apenas neste dia 7, com as lojas funcionando a partir das 14h até às 21 horas, assim como é normalmente aos domingos. No sábado (8), o expediente retorna ao normal, a partir das 10h, seguindo até às 22 da noite.

Casas Lotéricas

As casas lotéricas fecharão nesta-feira (6), já que a Caixa Econômica Federal não realiza jogos das loterias no feriado. No sábado (8), o expediente voltará ao normal, a partir das 8 da manhã.

Correios

Durante o feriado de Paixão de Cristo, neste dia 7, as agências dos Correios estarão fechadas. Em unidades que tenham atendimento aos sábados, as entregas de encomendas retornam normalmente no dia 8.

Rodízio de Veículos

O rodízio de veículos estabelecido por lei será suspenso durante o feriado, tal como outras restrições relacionadas à circulação de veículos na cidade. Veja:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.

Poupatempo

As unidades do projeto retornarão no sábado, 7, somente com atendimento prévio, feito gratuitamente no site do Poupatempo. Já os serviços digitais permanecem disponíveis, inclusive no feriado, no aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, que atende no mesmo site e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)