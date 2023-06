Abono salarial do PIS/Pasep: veja quem recebe em junho e saiba o dia que o benefício será liberado

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep de 2023 se aproxima do fim. Mais de 22 milhões de trabalhadores têm direito ao pagamento, que chega ao quinto lote neste mês. O valor do benefício varia de acordo com a quantidade de meses em que o beneficiário atuou no ano de referência para o pagamento do abono.

Quem vai receber o abono salarial em junho?

O pagamento do quinto lote do abono salarial é voltado para quatro grupos. Trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em setembro ou outubro e servidores públicos com a inscrição do Pasep terminada em 6 ou 7. Em abril, cerca de 1,3 milhão de trabalhadores foram incluídos na lista de pagamentos do abono salarial, após reprocessamento realizado pela Dataprev.

Valor do abono salarial do PIS/Pasep

O valor do abono salarial varia de acordo com a quantidade de meses em que o trabalhador atuou no ano-base (2021) para pagamento do benefício. Com o aumento do salário mínimo anunciado em maio deste ano, o abono salarial também sofreu um acréscimo e pode chegar a até R$1320. Veja os valores por meses trabalhados:

Um mês trabalhado: R$110;

Dois meses trabalhados: R$220;

Três meses trabalhados: R$330;

Quatro meses trabalhados: R$440;

Cinco meses trabalhados: R$550;

Seis meses trabalhados: R$660;

Sete meses trabalhados: R$770;

Oito meses trabalhados: R$880;

Nove meses trabalhados: R$990;

Dez meses trabalhados: R$1100;

Onze meses trabalhados: R$1210;

Doze meses trabalhados: R$1320.

Quando o abono salarial vai ser pago em junho?

O quinto lote do abono salarial será pago no dia 15 de junho. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o benefício através da CAIXA, enquanto os servidores públicos recebem o pagamento do benefício por intermédio do Banco do Brasil.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep?

O Governo Federal espera distribuir cerca de R$24 bilhões para os milhões de trabalhadores que têm direito ao abono salarial. Veja quais os requisitos para receber o pagamento:

Estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano de referência para o pagamento (2021);

Ter média salarial de até dois salários mínimos no ano de referência.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)