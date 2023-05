Abono salarial do PIS/Pasep: saiba como consultar o valor pela Carteira de Trabalho Digital

O quarto lote de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep em 2023 já foi liberado para mais de quatro milhões de trabalhadores. Com valor que pode chegar até a um salário mínimo, o benefício ainda não havia sido movimentado por quase um milhão de pessoas até o início de maio.

VEJA MAIS

Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep?

Receberão o abono salarial do PIS/Pasep em 2023 quase 23 milhões de trabalhadores. Ao todo, o Governo Federal espera distribuir cerca de R$24 bilhões. Veja quais os requisitos para receber o pagamento:

Estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano de referência para o pagamento (2021);

Ter média salarial de até dois salários mínimos no ano de referência.

Como consultar o valor e a data de pagamento do abono salarial pela CTPS Digital?

Para consultar o valor e a data em que o abono salarial do PIS/Pasep será depositado, o trabalhador pode utilizar o aplicativo ou site da Carteira de Trabalho Digital. O aplicativo está disponível para dispositivos com os sistemas operacionais Android ou iOS. Veja o passo a passo para realizar a consulta:

Baixar o aplicativo da CTPS Digital ou acessar o site;

Realizar cadastro ou login com CPF e senha cadastrada no gov.br;

Clique na opção “Benefícios”;

Por fim, acesse a aba “Abono Salarial”.

Quem já recebeu o abono salarial do PIS/Pasep?

O abono salarial do PIS/Pasep já está disponível para mais da metade dos trabalhadores que têm direito ao benefício. Receberam o pagamento trabalhadores da iniciativa privada que nasceram entre janeiro e agosto e servidores públicos com a inscrição do Pasep terminada entre 0 e 5.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)