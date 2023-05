Abono salarial do PIS/Pasep: saiba como sacar o benefício em lotéricas

O abono salarial do PIS/Pasep foi depositado para milhões de trabalhadores brasileiros na última segunda-feira, 15 de maio. Com valor que pode chegar a um salário mínimo, o benefício é distribuído pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada e pelo Banco do Brasil para servidores públicos.

Os trabalhadores que recebem o abono salarial pela CAIXA podem receber o benefício de duas maneiras:

Em contas CAIXA, caso o trabalhador já seja cliente do banco;

Em conta poupança social digital, a ser movimentada pelo CAIXA Tem, aberta automaticamente pelo banco.

Como sacar o abono salarial do PIS em lotéricas?

Para realizar o saque do benefício em lotéricas, o beneficiário deverá usar o cartão social emitido pelo banco público e senha. O formato também poderá ser usado para sacar o valor em correspondentes CAIXA Aqui e em caixas eletrônicos.

O quarto lote do abono salarial foi pago para mais de 4,4 milhões de trabalhadores. O benefício é voltado para os cidadãos que estão cadastrados no PIS/Pasep há mais de cinco anos e que trabalharam ao menos 30 dias no ano-base de 2021. O valor do abono salarial varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano de referência, começando em R$ 110 e podendo chegar a um salário mínimo (R$ 1320).

Já receberam o benefício os trabalhadores da iniciativa privada nascidos entre janeiro e agosto e servidores públicos com a inscrição do Pasep terminada entre 0 e 5.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)