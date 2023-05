Abono salarial do PIS/Pasep: veja quando será liberado para quem trabalhou em 2022

O abono salarial do PIS/Pasep é um benefício pago anualmente para milhões de brasileiros que trabalharam pelo menos 30 dias no ano de referência para o pagamento do auxílio. Em 2023, recebem o abono salarial os trabalhadores que atuaram em 2021, por conta de um atraso ocorrido durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até 2021, o pagamento do abono salarial tinha como referência o ano anterior. Entretanto, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Governo Federal utilizou o dinheiro para auxiliar em medidas voltadas para minimizar os impactos causados pela crise sanitária. Sendo assim, o pagamento do benefício atrasou em um ano.

Em 2022, o pagamento do abono salarial voltou a ser realizado, só que dessa vez, com um ano de atraso. Sendo assim, naquele ano, o ano de referência foi 2020, enquanto em 2023, o ano de referência para pagamento do abono salarial é 2021.

Quando será liberado o abono salarial do PIS/Pasep para quem trabalhou em 2022?

Seguindo a mesma lógica, o abono salarial do PIS/Pasep de quem trabalhou em 2022 será liberado no próximo ano, em 2024. O benefício é voltado para os indivíduos que cumprem os seguintes requisitos:

Estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep;

Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base;

Ter recebido até dois salários mínimos, em média, no ano-base.

Abono salarial para quem trabalhou em 2021

Este ano, os trabalhadores que atuaram em 2021 já começaram a receber o abono salarial. O pagamento do benefício varia entre R$110 e R$1320 e terá mais uma parcela liberada em junho. Já receberam o benefício os trabalhadores da iniciativa privada nascidos entre janeiro e agosto e os servidores públicos com inscrição do Pasep terminarada entre 0 e 5.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)