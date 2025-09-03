Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

'A mulher mais votada é homem': Gilmar Mendes decide que frase não é transfobia

Ministro do STF rejeitou reclamação da deputada contra o arquivamento de ação por frase considerada ofensiva nas redes

O Liberal
fonte

Erika Hilton e a publicitária e influencer Isabella Cêpa (Câmara dos Deputados / Isabella Cêpa – acervo pessoal)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu rejeitar, na última terça-feira (2), uma reclamação apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) contra o arquivamento de uma ação penal por transfobia.

A reclamação foi movida após o arquivamento do processo contra a publicitária Isabella Alves Cepa, que publicou em rede social a frase “A mulher mais votada é homem”, em referência a Erika Hilton, eleita a vereadora mais votada de São Paulo em 2020. A parlamentar argumentou que houve omissão no cumprimento da decisão do Supremo que, em 2019, equiparou a transfobia ao crime de racismo.

Entendimento do STF sobre a transfobia

No documento apresentado, Erika Hilton afirmou que tanto o Ministério Público Federal (MPF) quanto a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo ignoraram o precedente do STF ao arquivarem a denúncia. Ela alegou que o fundamento utilizado, de ausência de legislação específica, não seria válido desde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26.

Decisão seguiu critérios técnicos, diz Gilmar Mendes

Apesar de reconhecer que o MPF desconsiderou o entendimento do Supremo, Gilmar Mendes avaliou que a decisão do juízo da 7ª Vara foi tomada de forma autônoma e com base nos elementos do processo, seguindo os trâmites legais previstos no Código de Processo Penal (CPP).

O ministro concluiu que a reclamação não poderia resultar em nova análise de mérito da ação penal, mas apenas verificar se houve desrespeito à decisão da Corte, o que, segundo ele, não ocorreu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PROJETO

Governo federal apresenta proposta para tirar obrigatoriedade da autoescola

A medida visa reduzir os custos para os candidatos, que hoje variam entre R$ 3.000 e R$ 4.000, dependendo do Estado

02.09.25 15h46

Brasil terá João Fonseca e Thiago Wild em duelo com a Grécia na Copa Davis

02.09.25 14h58

BASQUETE

Seleção masculina de basquete derrota Argentina e se sagra campeã da Americup

Os brasileiros vinham embalados por grande vitória sobre a equipe americana

31.08.25 22h58

vôlei feminino

Brasil vira sobre a República Dominicana e avança às quartas do Mundial de vôlei feminino

Com ajustes táticos e atuações individuais de destaque, o time verde e amarelo se recuperou após perder o primeiro set

31.08.25 12h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Balsa naufraga durante show de pagode em Salvador

Embarcação afundou na noite de segunda-feira (2) na capital baiana; não há registro de feridos

03.09.25 9h01

VIRALIZOU

VÍDEO: flanelinha destrói carro de mulher que recusou pagar por serviço não solicitado

Homem aparece perseguindo e danificando carro de motorista que se recusou a dar "gorjeta"

17.04.25 21h04

BRASIL

Criança de 2 anos morre e corpo é deixado 24 horas no sofá de casa

Segundo informações, foram os vizinhos perceberam que a criança estava morta no sofá e acionaram a polícia. Responsáveis seguem em investigação

03.09.25 9h08

violência contra a criança

PF prende mulher por estupro de vulnerável contra os próprios filhos

A mulher também deverá responder por armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil

02.09.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda