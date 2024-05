27 mil ainda não apresentaram a declaração de imposto de renda no Pará

A poucas horas para o fim do prazo, 27 mil contribuintes ainda não apresentaram a declaração do imposto de renda no Pará. O número representa cerca de 3% da expectativa da Receita Federal no Estado.

Até as 17h de hoje, (31.5), 899.716 contribuintes entregaram a Declaração do Imposto de Renda em todo o estado do Pará, o que corresponde a 97% da expectativa que é de 926.790. Na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.956.481 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

O prazo para entregar a declaração de imposto de renda encerra hoje, (31.5), às 23:59:59, e quem não entregar a declaração até esta data está sujeito a penalidades. O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda.

A multa começa a contar no dia seguinte ao da data limite de entrega e termina na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)